Nisanur Erbil eskrimde dünya ikincisi oldu
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Nisanur Erbil eskrimde dünya ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nisanur Erbil eskrimde dünya ikincisi oldu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Mısır'da yapılan Gençler-Yıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde dünya ikincisi olan eskrim sporcusu Nisanur Erbil'i tebrik etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Mısır'da yapılan Gençler-Yıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde dünya ikincisi olan eskrim sporcusu Nisanur Erbil'i tebrik etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gençler-Yıldızlar Dünya Şampiyonası Genç Kadın Kılıç kategorisinde mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nisanur Erbil, finalde Güney Koreli Hayoung Jeon'a 15-14 yenilerek dünya ikincisi oldu. Gümüş madalyanın sahibi olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü eskrim sporcusu Erbil'i tebrik eden Başkan Mustafa Demir, "Sporcumuzun başarısı bizleri çok sevindirdi ve gururlandırdı. Nisanur Erbil'i ve gençlik ve spor kulübümüzü tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sporun her branşında Büyükşehir Belediyesi olarak sporcuların yanında yer aldıklarını ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Uluslararası platformlarda bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımızı kutluyorum. Nisanur bu başarısıyla bizi gururlandırdı. Amacımız yetenekli olan çocuklarımızı, gençlerimizi ortaya çıkarmak ve onların yücelmesi, büyümesi ve daha büyük başarılara imza atması için aracı olmak." - SAMSUN

Nisanur Erbil eskrimde dünya ikincisi oldu
Nisanur Erbil eskrimde dünya ikincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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