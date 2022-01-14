Nişantaşı Üniversitesi'nden "Pazarlama, Metaverse ve Sporun Evrimi" dersi

Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Gresi Sanje yönetiminde kurulan, pazarlama iletişimi ve marka alanında yüksek lisans, doktora ve sertifika eğitimleri veren PİO Pazarlama İletişimi Okulu, bahar dönemine yeni dersi "Oyunun Yeni Ekosistemi: Pazarlama, Metaverse ve Sporun Evrimi" ile merhaba diyecek.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, oyunu, sporu ve onun ekosisteminde yer alan iletişim, pazarlama ve kanalları mercek altına almak amacıyla açılan ders, hayatın en dinamik alanlarından biri olan sporun yakın gelecekte, insan hayatındaki işlevlerinin farklı boyutlarını keşfetmeye odaklanacak. Pazarlama İletişim Okulunun bu yeni dersi, oyun ekosisteminin oldukça aşina olduğu Web 3.0 kanalları üzerinden yapılandırılacak. Öğrenciler Metaverse dünyasını, Metaverse üzerinden pazarlamayı, geliştirilen teknolojileri ve uygulamaları inceleme imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PİO Pazarlama İletişimi Okulu Direktörü Prof. Dr. Gresi Sanje, PİO Pazarlama İletişimi Okulu olarak her zaman olabildiğince her alanı yakından takip etmeye çalıştıklarını belirterek, "Hem kültür kodu hem ana bir mecra olan oyun ve spor PİO'nun kuruluş aşamasından beri programımızda olan bir içerikti ve WEB 3.0 doğal olarak ders içeriğinde tasarlamıştı. Ancak 2021 yılını kapatırken Metaverse'ün aldığı durum nedeniyle dersimizi revize ettik. Bu çerçevede ders, Web 3.0 kanalları üzerinden yapılandırılacak, Metaverse dünyası, Metaverse üzerinden pazarlama, geliştirilen teknolojiler ve uygulamalar incelenecektir." ifadelerini kullandı.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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