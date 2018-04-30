Nişantaşı Üniversitesi'nden Sıfır Atık Projesi

Nişantaşı Üniversitesi, israfın o¨nlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması adına, atıkların geri do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmesini kapsayan, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Sıfır Atık Projesi'ni kampüslerinde hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınmasını sağlayan Sıfır Atık Projesi'ni ilk uygulamaya geçiren öncü okullardan biri olan Nişantaşı Üniversitesi, bu vesileyle gelecek nesillere temiz bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakılmasını hedefliyor. Bu kapsamda, kampüslerde bir dizi çalışma hayata geçirilmeye başlandı.

Nişantaşı Üniversitesi kampüslerinde, öncelikle atık kaynaklar belirlenerek değerlendirilebilir atıkların toplanması için kumbaralar yerleştirildi. Kantin ve mutfaklarda artan yemekler ise hayvan barınaklarına gönderilmeye başlandı.

Proje kapsamında Nişantaşı Üniversitesi'ne yerleştirilen video duvarlarıyla afiş ve poster gibi basılı çalışmaların tamamına son verilerek kağıt israfı da en aza indirgeniyor. Bunların yanı sıra okulun tüm tanıtım ve promosyon ürünleri tamamen geri dönüşümlü malzemeden üretiliyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında, okul içinde kullanılan tüm aydınlatma cihazları için tasarruflu aydınlatmaya geçildi ve kullanılmayan alanlardaki ürün mekanikleri değiştirilerek boşa enerji tüketiminin azaltılması planlandı. Merkezi ısıtma sistemleri yenilenerek ısıtma konusunda da tasarruf sağlanıyor.

Proje kapsamında kampüs içinde alınan tedbirler haricinde kurulan Çevre Farkındalığı Ofisi ile Nişantaşı Üniversitesi, hem kampüs içi kullanılmayan alanlarda enerji tasarrufu sağlıyor hem de öğrencilerin bilgi alıp proje üretebilecekleri bir birim sunuyor.

Bunlara eş zamanlı olarak, atık geri dönüştürme konusunda öğrenciler, akademik ve idari personele yönelik sempozyumlar ve konferanslar aracılığıyla bilinçlendirme çalışmaları da yapılıyor. Bu çalışmalardan ilki "Sıfır Atık Sempozyumu" oldu.

Sempozyumda İSTAÇ Genel Müdürü Fahrettin Soran, İstanbul'da atık yönetimi konusunda detaylı bilgiler verirken, Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Sevcan Aydın ve Dr. Selma Şekercioğlu da atıktan enerji üretimi ve iklim değişikliği konularında bilgilendirmede bulundu.

İsrafın önlenmesi, atıkların azaltılması, dönüştürülmesi ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak felsefesiyle uygulanan sıfır atık alanında projeler ve bilinçlendirme çalışmaları, gelecek dönemde de çeşitlenerek devam edecek.