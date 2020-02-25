Nişantaşı Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere ders ve psikolojik destek

25.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:50

Nişantaşı Üniversitesi, deprem bölgesinden ayrılan ve eğitimine devam edemeyen öğrencilere ders ve psikolojik destek sağlamak için harekete geçti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Nişantaşı Üniversitesi, deprem bölgesinden ayrılan ve eğitimine devam edemeyen öğrencilere ders ve psikolojik destek sağlamak için çalışmalar başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen üniversitenin Matematik Dersleri Koordinatörü Dr. Hasan Carfi, "Üniversitemizdeki bütün eğitimcilerimiz ile birlikte gerek psikolojik gerekse akademik olarak mağduriyet yaşayan öğrencilerimize destek vermek için elimizden geleni yapacağız. Bir kişi bile olsa destekte bulunup onun hayatına dokunabilmek bizi çok mutlu edecektir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde eksiklik, kopukluk yaşanmaması adına mağdur öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Psikolojik destek de verilecek

Carfi, bu desteklerin birlikte başarmanın bir adımı olacağını aktararak, "Üniversitemizin her türlü imkanını deprem bölgesinden gelecek öğrenciler ile paylaşarak onların eğitimlerini devam ettirmek için tüm altyapımız hazır. Ayrıca, gönüllü eğitimcilerimiz tarafından depremin psikolojik etkilerini hafifletmek ve çocukların travma sonrası tepkilerini anlamlandırmasına yardımcı olmak amacıyla psikolojik destek de vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA