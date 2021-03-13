NİŞANTAŞI'NDA YOĞUN KALABALIK
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NİŞANTAŞI'NDA YOĞUN KALABALIK

13.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:21

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü sokaklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü sokaklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu. Nişantaşı'ndaki kalabalık dikkat çekti.

Kısıtlamanın olmadığı ikinci cumartesi gününde İstanbullular kendilerini sokağa attı. Kimi sahil şeritlerini tercih ederken, kimileri de sınırlı sayıda müşteri alan mekanlara gitti. Kafeleri ile ünlü Nişantaşı'nda yoğunluk oluştu. Bazı mekanlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı.

NİŞANTAŞI'NDA YOĞUN KALABALIK
NİŞANTAŞI'NDA YOĞUN KALABALIK
NİŞANTAŞI'NDA YOĞUN KALABALIK
NİŞANTAŞI'NDA YOĞUN KALABALIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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