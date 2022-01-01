NİŞANTAŞI'NDA YILBAŞI KUTLAMALARI - Haberler
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NİŞANTAŞI'NDA YILBAŞI KUTLAMALARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nişantaşı'ndaki yılbaşı kutlamalarına yoğun ilgi gösterildi.

Nişantaşı'ndaki yılbaşı kutlamalarına yoğun ilgi gösterildi. Kurulan sahnenin etrafında toplananlar müzik eşliğinde eğlendi. Alan tıklım tıklım doluydu.

Şişli Belediyesi tarafından Abdi İpekçi Caddesi'nde sahne kuruldu. Yılbaşı kutlaması için Nişantaşı'na akın eden vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi. Saatler 00.00'a yaklaştığında cadde üzerinde adeta adım atacak yer kalmadı. Vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi.

NİŞANTAŞI'NDA YILBAŞI KUTLAMALARI

NİŞANTAŞI'NDA YILBAŞI KUTLAMALARI

NİŞANTAŞI'NDA YILBAŞI KUTLAMALARI

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