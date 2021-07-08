NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ
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NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nişantaşı'nda, 7 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Nişantaşı'nda, 7 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Şişli Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde 7 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Mahalle sakini Nilgün Sarıçalı Yürüyüşe çıkmıştım. İtfaiye seslerini duydum. Arka binada çatıda bir yangın oluşmuş. Hemen bakmaya başladık yoldan geçenler olarak. Yolda bir beyle konuştum. Apartmanda oturuyormuş. Arka tarafta bir çatının duman aldığını söyledi. Onlar da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayın başından beri buradayım bir yaralı ya da can kaybı görmedim dedi.

NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ
NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ
NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ
NİŞANTAŞI'NDA YANGIN PANİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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