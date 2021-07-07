Nişantaşı'nda yangın paniği

NİŞANTAŞI'nda, 7 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

NİŞANTAŞI'nda, 7 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Şişli Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde 7 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Mahalle sakini Nilgün Sarıçalı "Yürüyüşe çıkmıştım. İtfaiye seslerini duydum. Arka binada çatıda bir yangın oluşmuş. Hemen bakmaya başladık yoldan geçenler olarak. Yolda bir beyle konuştum. Apartmanda oturuyormuş. Arka tarafta bir çatının duman aldığını söyledi. Onlar da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayın başından beri buradayım bir yaralı ya da can kaybı görmedim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı