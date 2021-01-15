Son dakika haber | Nişantaşı'nda ünlü mağazanın bulunduğu binada yangın

Son dakika haberleri: ŞİŞLİ Nişantaşı'nda, ünlü bir giyim mağazasının bulunduğu 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

ŞİŞLİ Nişantaşı 'nda, ünlü bir giyim mağazasının bulunduğu 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak'ta saat 09.45 sıralarında, ünlü bir giyim mağazasının bulunduğu 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden bir kişinin haber vermesinin ardından mağaza çalışanları kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Yangın, mağaza çalışanları ve yoldan geçen vatandaşların merakla izlediği çalışmaların ardından söndürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı