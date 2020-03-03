Nişantaşı'nda takside 1.5 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı

03.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:40

Nişantaşı'nda "Gece Kartalları" diye tabir edilen bekçiler, şüphe üzerine durdurdukları taksiden kaçan yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Şahsın çantasında arama yapan bekçiler, piyasa değeri 1.5 milyon TL olan 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte devriye gezen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" diye tabir edilen bekçiler, şüphe üzerine 34 TBS 74 plakalı taksiyi durdurdu. O esnada bir şahıs araçtan inerek hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca bekçiler, şahsı 100 metre sonra kıskıvrak yakaladı. Şahsın üst aramasını yapan bekçiler herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Bunun üzerine taksiye giden ekipler, sırt çantasına baktıklarında 5 ayrı poşet içerisinde satışa hazır 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca, şahıs üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 51 lira ve 30 avroya da el konuldu. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Aramaların tamamlanmasının ardından gözaltına alınan taksi şoförü Harun Y. ve İran uyruklu Resul G. sağlık kontrollerinin ardından Şişli Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: İHA