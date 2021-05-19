Nişantaşı'nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri

Nişantaşı sakinleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı müzisyen Yiğit Sarıkaya ve Biyolog Mehmet Kandil'in evlerinin balkonunda gerçekleştirdikleri mini konserle kutladı.

Nişantaşı sakinleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı müzisyen Yiğit Sarıkaya ve Biyolog Mehmet Kandil'in evlerinin balkonunda gerçekleştirdikleri mini konserle kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın pandeminin gölgesinde geçmesine gönlü razı olmayan müzisyen Yiğit Sarıkaya ve Biyolog Mehmet Kandil, evlerinin balkonunda Nişantaşılılara mini bir konser verdi. Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi'nde gerçekleşen konserde Sarıkaya kemanıyla İstiklal Marşı'nı ve İzmir Marşı gibi marşları icra etti. Nişantaşı sakinleri de marşlara eşlik ederken, bir yandan da Türk bayrakları salladı. Korona virüs nedeniyle evlere kapanan vatandaşlar, 19 Mayıs'ı mini konserle kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı