Nişantaşı'nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nişantaşı'nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri

Nişantaşı'nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Nişantaşı sakinleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı müzisyen Yiğit Sarıkaya ve Biyolog Mehmet Kandil'in evlerinin balkonunda gerçekleştirdikleri mini konserle kutladı.

Nişantaşı sakinleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı müzisyen Yiğit Sarıkaya ve Biyolog Mehmet Kandil'in evlerinin balkonunda gerçekleştirdikleri mini konserle kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın pandeminin gölgesinde geçmesine gönlü razı olmayan müzisyen Yiğit Sarıkaya ve Biyolog Mehmet Kandil, evlerinin balkonunda Nişantaşılılara mini bir konser verdi. Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi'nde gerçekleşen konserde Sarıkaya kemanıyla İstiklal Marşı'nı ve İzmir Marşı gibi marşları icra etti. Nişantaşı sakinleri de marşlara eşlik ederken, bir yandan da Türk bayrakları salladı. Korona virüs nedeniyle evlere kapanan vatandaşlar, 19 Mayıs'ı mini konserle kutladı. - İSTANBUL

Nişantaşı'nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri
Nişantaşı'nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri
Nişantaşı'nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri
Nişantaşı'nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri
Nişantaşı'nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı
Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Hakan Arslan Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nişantaşı'nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 18:20:12. #1.13#

title