Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi

Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİŞANTAŞI'nda iki aracın üstüne ağaç devrildi.

NİŞANTAŞI'nda iki aracın üstüne ağaç devrildi. Devrilen ağaç oyuncu Tolga Sala'nın otomobilinde de hasar oluşturdu. 

Olay saat 14: 30 sıralarında yaşandı. Şişli Nişantaşı Şakayık Sokak'ta park halinde bulunan iki aracın üstüne ağaç devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı araçların üstünden kaldırdı. Devrilen ağaç, oyuncu Tolga Sala'nın otomobilinde hasar oluşturdu.

"DEPREM OLDU BİNA ÜSTÜME ÇÖKTÜ ZANNETTİM"Üstüne ağaç devrilen diğer aracın içinde bulunan sürücüsü Hakkı Eskimiş, "Müşterileri bırakmıştım restoranda yemek yiyorlar. Ben aracın içinde oturuyordum bir anda deprem oldu bina üstüme çöktü zannettim, şok oldum. Allah'a şükür bir şey yok, cana geleceğine mala gelsin"diye konuştu. 


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Yener Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Metin Oktay Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 16:13:10. #1.16#

title