NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Haberler

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NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

ŞİŞLİ'de lüks araçların aynasını çalan şüpheliler yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de lüks araçların aynasını çalan şüpheliler yakalandı. Araçların aynalarını çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Nişantaşı'nda 1 Şubat'ta meydana geldi. Nişantaşı'nda lüks araçları hedef alan 3 kişilik hırsızlık çetesi seçtikleri araçların yanına geldi. Bir kişi etrafı kontrol ederken iki kişi de aynaları sökmeye başladı. Aynaları poşete koyan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Araba sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini toplayan ekipler, hırsızların eşkalini belirledi. Kimlikleri tespit edilen E.Ş ve M.S tantunicide gözaltına alındı. 3.şüpheli ise başka bir adreste gözaltına alındı. E.Ş ve M.S. tutuklanırken M.Y., adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin lüks araçların aynalarını çalma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Sokağa gelen şüpheliler

Bir kişinin gözcülük yaparken diğer iki kişinin araçlara yanaşması

Belirledikleri araçların aynalarını sökmeleri

Çaldıkları aynaları poşete koyarak uzaklaşmaları

Genel ve detaylar


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Nişantaşı, Otomobil, Şişli, Güncel, Haberler

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