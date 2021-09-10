Nişantaşı'nda başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye
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Nişantaşı'nda başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada tartıştığı akademisyen Neşe Nur Akkaya'yı darp ettiği iddia edilen Eray Çakın, yargılandığı davada tahliye edildi.

Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada tartıştığı akademisyen Neşe Nur Akkaya'yı darp ettiği iddia edilen Eray Çakın, yargılandığı davada tahliye edildi.

Nişantaşı'nda akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonrası şişeyle vurduğu iddia edilen Eray Çakın'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eray Çakın SEGBİS aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Hakim, hakkında zorla getirme kararı çıkarılan tanık polis memurunun duruşmada hazır olmadığını kaydetti.

Savcı adli raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesini istedi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, duruşmaya gelmeyen tanık polis memuruna yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti. Dosyadaki adli raporların arasında bulunan çelişkinin giderilmesini isteyen duruşma savcısı, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve delil karartma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle sanığın tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı ise, "Müvekkil 90 gündür tutukludur. Delillerin karartılma durumu olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Müştekiler avukatları ise duruşmadaki beyanlarında, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istediklerini belirtti. Tanık polis memuru hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Adli Tıp Kurumu raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi için dava dosyasının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Saldırının ardından Eray Çakın'dan şikayetçi olan Neşe Nur Akkaya saldırının başörtüsüne yönelik olduğunu öne sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eray Çakın'ın Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Çakın'ın 'silahla kasten yaralama' suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsi talep edildi. - İSTANBUL

Nişantaşı'nda başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye
Nişantaşı'nda başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye
Nişantaşı'nda başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye
Nişantaşı'nda başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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