Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle...
Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı