Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle...
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Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle...

Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle... - Haberler
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