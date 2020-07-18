Nişantaşı'nda bebeğiyle restoranda oturan kadına hırsızlık şoku
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Nişantaşı'nda bebeğiyle restoranda oturan kadına hırsızlık şoku

Nişantaşı'nda bebeğiyle restoranda oturan yabancı uyruklu bir kadının çantası çalındı.

Nişantaşı'nda bebeğiyle restoranda oturan kadına hırsızlık şoku
18.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:45

Nişantaşı'nda bebeğiyle restoranda oturan yabancı uyruklu bir kadının çantası çalındı. Kadın panikle çantasını alan kişilerin peşinden gitti. Zanlılar olay yerinden kaçarken yanlarındaki çocuk, yabancı uyruklu kadın tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Nişantaşı Şakayık Sokak üzerindeki bir restoranın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kadın gözlerine kestirdikleri, yanında bebeği olan yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaştı. İddiaya göre şahıslar yanlarındaki çocuğu kadının yanına gönderip onu oyalamasını sağladı. Bir süre sonra içlerinden biri kadının çantasını hissettirmeden alarak kaçmak istedi ancak kadın, durumu fark etti. Bunun üzerine şüpheli kadınlar ve beraberlerindeki çocuk kaçmaya başladı. Yaşadığı olayın şokuyla hırsızların peşinden giden kadın, kendisini oyalayan çocuğu yakalarken durumu polise bildirdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, kaçan şahısları yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Küçük yaştaki çocuksa ekip aracına bindirilerek çocuk şubeye götürüldü.

"KADIN BÜYÜK PANİK YAŞADI"

Olayın yaşandığı sokakta bir kafede çalışan bir vatandaş, "8-10 yaşlarında küçük bir çocuk, yabancı turisti kendisinden para isteyerek oyalamış. O kadınla konuşurken diğer kadınlar da çantasını alıp kaçmış. Kadın çok fazla paniğe kapıldı. Kaçan çocuğu, buraya kadar kovalayıp yakaladı. Polisler geldi, şüpheliyi karakola götürdü. O kadınlar, hırsızlık yapıp kendi çocuklarını bırakarak kaçtılar" dedi.

DAKİKALAR ÖNCE BAŞKA BİR KADININ TELEFONUNU ÇALMIŞLAR

Öte yandan, aynı kadınların bir başka kafenin restoranında oturan başka bir kadının cep telefonunu çaldığı anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin, kaçan şahısları yakalama çalışması sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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