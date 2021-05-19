NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Nişantaşı'nda sanatçı Yiğit Sarıkaya, balkonda kemanı ile marşlar çaldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Nişantaşı'nda sanatçı Yiğit Sarıkaya, balkonda kemanı ile marşlar çaldı. Sanatçıya komşuları ve cadde üzerinden geçen vatandaş eşlik ederek, coşkuya ortak oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Nişantaşı'nda sanatçı Yiğit Sarıkaya ve Biyolog Mehmet Kandil, Koronavirüs tedbirlerinden dolayı kutlamaların yapılamadığı için işyerinin balkonuna çıktı. Kemanını eline alan sanatçı Yiğit Sarıkaya, İzmir Marşı, 10'uncu Yıl Marşı ve İstiklal Marşı ve çok sayıda marşı balkonundan Nişantaşı sakinlerine dinletti. Sarıkaya'yı gören çevre sakinleri eline cep telefonu alarak bu anı ölümsüzleştirmek istedi. Sarıkaya balkon konseri sonunda alkış topladı.

ESKİ COŞKULARI HATIRLATTIK

Balkon resitali yapan Yiğit Sarıkaya 19 Mayıs'ın çok önemli olduğunu belirterek, 'Bugün balkonda müzik ziyafeti verdik. Pandemiden dolayı bayramlarımızın yeterince coşkulu kutlanamadığını düşündük. Halkımızın da buna üzüldüğünü düşündük. Hem milli bayramlarımızı anmış olalım hem de atamızdan bize yadigar kalan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayalım istedik. Halk da ilgi ile karşıladı çok memnunuz, bayağı toplananlar oldu, ilgi gösterenler. Tüm Türkiye olarak milli bayramlarımıza düşkün olduğumuz için böyle şeyler bizim için çok önemli diye konuştu.

NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Memduh Büyükkılıç
Magazin Hande Erçel Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NİŞANTAŞI'NDA BALKONDAN 19 MAYIS COŞKUSU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 16:46:46. #1.16#

title