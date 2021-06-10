Nişantaşı'nda akademisyen kadına saldırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

NİŞANTAŞI'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eray Çakın, bugün sevk edildiği mahkemece, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

NİŞANTAŞI'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eray Çakın, bugün sevk edildiği mahkemece, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Nişantaşı'nda 6 Haziran'da akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddiasıyla şüpheli Eray Çakın, gözaltına alınmıştı. "kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk edilen Çakın adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın dün savcılık soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasının ardından soruşturma derinleştirildi.

Savcılığa ifade vermek için bugün Çağlayanda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Eray Çakın, bu kez "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, savcılığın talebini yerinde bularak, Eray Çakın'ın tutuklanmasına karar verdi.

SAVCILIK AÇIKLAMASIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada "6 Haziran 2021'de E.Ç, N.N.A. ve Y.F. arasında yaşanan olay sonrasında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli E.Ç. hakkında 8. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. N.N.A. ve Y.F.'nin 09/06/2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadeleri doğrultusunda E.Ç. hakkındaki soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama ile silahtan sayılan cisimle kasten yaralama suçundan derinleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında, E.Ç'nin 10/06/2021 tarihinde (bugün) ifadesinin alınmasına müteakip halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama (TCK 216/1) ile silahla kasten yaralama (TCK 86/2, 3-e) suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı