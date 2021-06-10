Nişantaşı'nda akademisyen kadına saldırdığı iddia edilen şüphelinin tutuklanması talep edildi

NİŞANTAŞI'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eray Çakın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.