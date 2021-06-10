NİŞANTAŞI'NDA AKADEMİSYEN KADINA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Nişantaşı'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eray Çakın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.