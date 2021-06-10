NİŞANTAŞI'NDA AKADEMİSYEN KADINA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
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NİŞANTAŞI'NDA AKADEMİSYEN KADINA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

NİŞANTAŞI'NDA AKADEMİSYEN KADINA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nişantaşı'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eray Çakın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nişantaşı'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eray Çakın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nişantaşı'nda 6 Haziran'da akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddiasıyla şüpheli Eray Çakın, gözaltına alınmıştı. "kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk edilen Çakın adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın dün savcılık soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Savcılığa ifade vermek için bugün Çağlayanda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Eray Çakın, bu kez "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı'nca yapılan açıklamada "6 Haziran 2021'de E.Ç, N.N.A. ve Y.F. arasında yaşanan olay sonrasında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli E.Ç. hakkında 8. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. N.N.A. ve Y.F.'nin 09/06/2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadeleri doğrultusunda E.Ç. hakkındaki soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama ile silahtan sayılan cisimle kasten yaralama suçundan derinleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında, E.Ç'nin 10/06/2021 tarihinde (bugün) ifadesinin alınmasına müteakip halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama (TCK 216/1) ile silahla kasten yaralama (TCK 86/2, 3-e) suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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NİŞANTAŞI'NDA AKADEMİSYEN KADINA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ - Haberler
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