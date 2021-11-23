Nişantaşı'nda yeni proje görüşmesi

Daha önce pek çok projeyi birlikte yapan Keskin ve Ayyıldız yeni bir proje görüşmesi için bir araya geldiklerini söylediler.

"GÜZEL BİR PROJE OLACAK"

İkili, "Uzun zamandır görüşmüyorduk. Buluşup hem özlem giderdik hem de yeni proje görüşmesi yaptık. Çok iddialı şarkılar var. İnşallah çok güzel bir proje çıkacak ortaya" dedi.

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