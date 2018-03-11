Nişanlısıyla Tartışan Savcı Yurdu Bastı" Haberlerine Başsavcılıktan Açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı internet sitelerinde yer alan "Nişanlısı ile tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 11 Mart'ta bazı internet sitelerinde yayınlanan "Nişanlısı ile tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı" başlıklı haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Haberde adı geçen A.İ.T'nin 2016 yılında Samsun Adliyesine atandığı ve halen Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili savcı A.İ.T'nin bilgisine başvurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, savcının "Kredi Yurtlar Kurumunda kalmakta olan nişanlısıyla telefonda tartıştığını, tartışma sonrası nişanlısının gönderdiği mesajlardan intihar edebileceği kaygısına kapıldığını, uygun olmayan bir saatte kız yurduna giderek hayatından endişe duyduğu nişanlısıyla görüşmek istediğini" Başsavcılığa beyan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kredi Yurtlar Kurumu ve Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin tutanaklar celbedilmiş, olay hızlıca Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) bildirilmiş ve HSK tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucu verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.