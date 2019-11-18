Nişanlısıyla tartışan genç kız bileğini kesti

18.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:22

Samsun'da nişanlısıyla tartıştığı iddia edilen Irak uyruklu genç kız, bileğini kesti.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlısı ile tartıştığı iddia edilen Irak uyruklu 19 yaşındaki Elaf I.S.A.A., girdiği bunalım sonucu bileğini kesti. Yaralanan genç kız 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA