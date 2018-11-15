Nişanlısıyla Birlikte Bir Mekanda 15 Dakika Oturan Cristiano Ronaldo, 31 Bin Euro Hesap Ödedi
Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez, iki şişe şarap için 15 dakikada yaklaşık 31 bin euro hesap ödedi.
Milli arayı İngiltere'nin başkenti Londra'da geçiren Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez, sadece 15 dakikada 2 şişe şarap için servet harcadı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Ronaldo ve Georgina, iki şişe şaraba tam 30,940 euro hesap ödedi.
İLK ÇOCUKLARININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR
Önce dünyanın en pahalı şarabı olan 'Richebourg Grand Cru' sipariş eden ikili, bu şarap için 20,628 euro ödedi. Ardından 1982 yapımı Pomerol Petrus alan çift, bu şaraba da 10,313 verdi. İlk çocukları Alana Martina'nın birinci yaş doğum gününü kutlayan çift, iki şişe şarabı 15 dakikada tükettiler.
(Sporx)
YORUMLAR (28)
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hep bakın hep kötü düşünceler insanlık düşmanı arabın peşinden gidenlerden geliyor bunların bırakın bu dünyayı öbür dünyada yatacak yerleri yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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O 15 dk lık paraya zengin olurumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TL de değil..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ona cehennem bekliyor diye arabın peşinden giden arap sevici yobazlar bundan önce cehenneme giden eli kanlı arkadaşları onları bekliyor olacak yobazlarıCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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dünya malı dünyada kalır para var veriyoCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır