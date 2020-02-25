Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüş

25.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:30

Eskişehir'de nişanlısını öldüren 22 yaşındaki Zehra A.'nın, bir önceki nişanlısını da yaraladığı ortaya çıkarken, mahkemeye çıkartılan şüphelinin öldürdüğü Emrah Öztürk için, "Bana yanaşmaya çalıştı. Aramızda boğuşma olunca boğazından yaraladım" dediği iddia edildi.



Aşağıçağlan Mahallesi Kent Ormanı'nda bir erkek cesedi bulunduğu ihbar alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma neticesinde Emrah Öztürk (28) ile nişanlısı Zehra A.'nın (22) öğle saatlerinde Kent Ormanına girdiği ve yaklaşık yarım saat sonra Zehra A.'nın ormandan tek başına çıktığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Emrah Öztürk hakkında ailesinin Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ilanında bulunması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, nişanlısı Zehra A.'nın bilgilerine ulaşıldı. Telefona cevap vermeyen Zehra A., olayın ertesi günü Antalya otobüsüne binmek üzereyken jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmayla yakalandı.



Antalya'ya dinlenmeye gidecekmiş



Olay sonrasında Zehra A.'nın olay sonrasında nişanlısının evine gittiği öğrenildi. Burada olayı saklayan Zehra A.'nın aile ile birlikte kayıp olan nişanlısını aradığı, aileyi yakında bulunan mezarlığa yönlendirdiği öğrenildi. Olay sonrasında ise Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde Antalya'ya dinlenmek için gitmek istediğini söylediği ortaya çıktı.



İlk nişanlısını da yaralamış, aile baskısından bu nişanlısını öldürmüş



Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli Zehra A., jandarma ekiplerine verdiği ifadeyi sevk edildiği adliyede değiştirdi. Zehra A.'ın jandarmada verdiği ilk ifadede, 'Ormana gittik. Orada 'gözlerini kapat, sana bir sürprizim var' dedim. Gözlerini kapattıktan sonra ilk önce karnından, ardından yere düşünce diğer yerlerinden bıçakladım. Ölmeyince boğazını kestim' dediği öğrenildi.



Ancak Zehra A., adliyede verdiği ifade de ise 'Bana yanaşınca boğuşmaya başladık. Bu sırada boğazından yaraladım' dediği belirtildi. Zehra A., adliyede verdiği ifadenin devamında ise, "Daha önce başımdan bir nişan geçti. O nişanı attım. Orada da nişanlımı bir araba içinde yaraladım. ikinci kez Emrah ile nişanlandık. Bununla da olmayacağını söyledim. Ancak ailem bana nişan atarsam ölümün çıkacağını söyledi. Aile baskısı olmuştu. İki aile de nişanı atmaya razı değil. Emrah bana, 'Mezarlığa seni götürüyorum' deyip kent ormanına götürdü. Yanaşmaya çalıştı. Ben de olmayacağını söyledim. Bıçak çıkarttı. Ben her zaman yanımda bıçak taşırdım. Ancak Kars'ta taşırım. Buraya perşembe günü geldim. Ondan yanımda getirmedim. Emrah ile boğuşmaya başlayınca boğazından yaraladım ve kaçtım. Ben evlenmek istemedim, okumak istiyordum. İkinci olunca buna mecbur kaldım" dediği ileri sürüldü.



Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Zehra A., adliye çıkışından basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz' sorusuna 'Anlatılanların hepsi yalan. Bir nedeni var" dedi. Ardından jandarma aracına bindirilen Zehra A. cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA