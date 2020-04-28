Nişanlısını öldüren kadın için istenen ceza belli oldu Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü ormana götürüp boğazını keserek öldüren Zehra Aras hakkında iddianame hazırlandı.

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü ormana götürüp boğazını keserek öldüren Zehra Aras hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Aras için 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

Eskişehir'de nişanlısı Zehra Aras (22) tarafından Kent Ormanı'nda 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilen Emrah Öztürk (28), geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Antalya otobüsüne binmek üzereyken yakalanan katil zanlısı Zehra Aras, sevk edildiği adliyede verdiği ifadede suçunu itiraf ederken, verilen karar ile cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Zehra Aras'ın Emrah Öztürk'ü öldürmesinin ardından cüzdanından parasını aldığının belirtildiği iddianamede, "Evden ayrılarak yürüdükleri sırada Zehra Aras, Emrah Öztürk'e cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. Bu amaçla Odunpazarı ilçesi Aşağıçağlan Kent Ormanı'na gittiler ve 100 metre kadar yürüdüler. Üzerlerindeki kabanları çıkarttılar, Aras, elbisesinin kemerini çıkararak, nişanlısına 'gözlerini kapa sana sürpriz yapacağım' dedi. Çantasında taşıdığı bıçak ile gözleri kapalı Emrah Öztürk'e göğüs ve karın kısmına 7 bıçak darbesi vurdu ve boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Öztürk'ün cep telefonunu olay yerinde parçaladı ve cüzdanından bin 600 lirayı alıp, Eskişehir'den ayrılmak üzereyken kolluk kuvvetlerince yakalandı" denildi. İddianamede Aras için 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA