Nişanlısını bıçakla öldüren Zehra, tutuklandı

25.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:02

ESKİŞEHİR'de 7 ay önce nişanlandığı Emrah Öztürk'ü (28), kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldüren Zehra Aras (22), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Jandarmadaki ifadesinde 'Sana sürprizim var gözlerini kapat' diyerek bıçakladığını anlatan Zehra Aras, savcılık ve mahkemedeki ifadesini değiştirerek, "Ormanda bana yanaşmaya çalıştı, istemeyince bıçak çıkardı. Boğuşma sırasında boğazı kesildi ve bıçaklandı" diye ifade verdi. Bu arada Aras'ın önceki nişanlısını da bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

Kars'ta oturan Zehra Aras, Perşembe günü Eskişehir'e gelerek Temmuz ayında nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile görüştü. Pazar günü buluşan çift, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'na gitti. Burada aralarında çıkan tartışmanın ardından Emrah Öztürk boğazı kesilerek ve 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Öztürk ailesi oğulları Emrah eve gelmeyince aynı gün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bu sırada Zehra Aras'ın Öztürk ailesinde evinde bir süre kaldığı, ancak yaşananları kimseye söylemediği ortaya çıktı.

CESEDİ 1 GÜN SONRA BULUNDUPolisin yaptığı araştırmada, Öztürk'e ait cep telefonu sinyalinin Kent Ormanı'ndan geldiği belirlendi. Dün, ormanda dolaşanlar da bir erkek cesedi bulup, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin Emrah Öztürk'e ait olduğu saptandı.Yapılan araştırmada, Emrah Öztürk'ün ormana nişanlısı Zehra Aras ile birlikte girdiği, bir süre sonra Aras'ın tek başına çıktığı çevredeki güvenlik kameralarından tespit edildi.Zehra Aras'ın şehirlerarası otobüs terminalinde olduğu ve Antalya'ya bilet aldığı belirlendi. Aras, güvenlik güçlerince terminalde yakalanarak gözaltına alındı.İLK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİEskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Zehra Aras, Emrah Öztürk ile ormana gittiklerini ve 'sana sürprizim var gözlerini kapat' diyerek bıçaklayıp boğazını kestiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Aras buradaki ifadelerini değiştirerek ormanda Öztürk'ün kendisine 'yanaştığı'nı ve izin vermediği için bıçak çektiğini öne sürdü. Katil zanlısı Aras, "Eskişehir'e Perşembe günü geldim. Nişanlım olan Emrah Öztürk ile buluştuk. Pazar günü 'seni babamın mezarına götüreceğim' dedi. Kent ormanına götürdü, burada bana yanaşmaya çalıştı. Ben istemedim, sonra bıçak çıkardı. Boğuşurken yere düştük ve bıçak ile boğazı kesildi. Sonra yerdeki arbede de ben dizimden yaralandım, Emrah ise karnından bıçaklandı. Onu orada bıraktım ve kaldığım öğretmen evine gittim. Daha sonra Emrah'ın annesi aradı ve beni eve çağırdı. Emrah kayıp diye polise ihbarda bulundular. Ben de yanlarında kalmak istemiyordum. Polis ifademi aldıktan sonra bir gece daha burada kaldım. Antalya'ya tatile gidecektim. İşlerim erken bittiği için erken giderek dinlenmek ve kafamı toplamak istiyordum. Daha sonra ailemin karşısına böyle çıkacaktım" dedi.ESKİ NİŞANLISINI DA BIÇAKLAMIŞSavcılık ve mahkemedeki ifadesinde 2018 yılında biriyle nişanlandığını ve kendisine cinsel istismarda bulunduğu için bıçakladığını anlatan Zehra Aras, savunmasını söyle sürdürdü: "Daha önce de başımdan bir nişan geçmişti. Nişanlım bana cinsel istismarda bulunduğu için ayrıldım ve bıçakla yaralamıştım. İkinci kez nişanlandığımda da bu olay başıma geldi. Aile baskıları nedeniyle nişanı atamıyordum. Hatta bana nişan atmaya razı olmadıkları için 'buradan cenazen çıkar' diyorlardı. Evlenmek istemiyordum, okumak istiyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum" dedi.Katil zanlısı Aras'ın 2018 yılında 'basit yaralama' suçundan bir süre cezaevinden kalarak tahliye olduğu tespit edildi.KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk'ü 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Aras, adliye çıkışınca kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden nişanlını öldürdün?' sorusuna 'anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni var' diye cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA