Nişanlısını benzinle yakıp öldürdü: Niyetim zarar vermek değildi

Ukranya'nın Zaporizhia şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Anastasia Kovaleva, başka erkekler ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği nişanlısı Vitaly Chaikovsky'in üzerine benzin döküp ateşe verdi. Komşularının kurtardığı genç kız, hastanede hayatını kaybetti.

Yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti.Anastasia Kovaleva (22), başka erkekler ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği nişanlısı Vitaly Chaikovsky ile kavga etti. Kavgadan sonra Anastasia, Vitaly'in sakinleşmesi için evden çıktı. Bir süre sonra nişanlısının sakinleştiğini düşünüp eve geri döndü.

KOMŞULARI KURTARDI

AncakVitaly, sakinleşmek yerine Anastasia evden çıktıktan sonra benziliğe gidip bir bidon benzin almıştı. Chaikovsky, eve gelen Anastasia'nın üzerine benzini döküp ateşe verdi. Anastasia,'nın attığı çığlıkları duyan komşuları eve girip alevler içinde kalan Anastasia'yı alevlerden kurtarıp hastaneye kaldırdı. Ama vücudunun yaklaşık yüzde doksanı yanan Anastasia kurtarılamadı.

"NİYETİM ZARAR VERMEK DEĞİLDİ"

Polis eve geldiğinde katil nişanlıyı yanan ellerine bakar halde bulurken tedavisinin ardından Vitaly, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Chaikovsky, ilk ifadesinde nişanlısının başka erkekler ile ilişkisinin olduğunu bu nedenle kıskançlıktan korkutmak istediğini belirterek,"Niyetim zarar vermek değildi" dedi.