Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi
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Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi -Başına pompalı tüfek dayayan şahsı polis ikna etti Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde iddiaya göre nişanlısından ayrıldığı öğrenilen bir şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi

-Başına pompalı tüfek dayayan şahsı polis ikna etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde iddiaya göre nişanlısından ayrıldığı öğrenilen bir şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Yürekleri ağza getiren olayda, şahıs polis ekiplerince ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre Gesi yolu üzerinde boş bir arazide elinde pompalı tüfekle bir şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri isminin M.D. olduğu öğrenilen genci ikna etmek için büyük çaba harcadı. Bir süre ikna çabalarına yanıt vermeyen M.D., elindeki pompalı tüfeği baş ve karnına doğrulttu. Yüreklerin ağza geldiği olayda polis ekipleri, M.D.'yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu ikna ederek tüfeği aldı. M.D., tedavi edilmek üzere hazır bulunan ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi
Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi
Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi
Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

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