Nişanlısı ile Gezerken Kolunu Timsah Kapan Kadın Düğün Gününü Kaçırmadı

Zimbabwe'deki Zambezi Nehri'nde nişanlısı ile beraber kanoyla gezen Zanele Ndlovu'nun kolunu timsah kaptı. Düğününe sayılı günler kala kolu kopan kadın o halde nikahını kıydırmaktan vazgeçmedi.

"ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Nişanlısı Jamie Fox, "O kadar çok kan kaybediyordu ki onu kurtarmayı başardım ama öleceğini düşündüm" dedi. Hastaneye kaldırılan kadının hayatı kurtarılsa da kolunu kaybetmekten kurtarılamadı.

NİKAH GÜNÜNÜ KAÇIRMADI

Korkunç yaralarına rağmen düğün gününü kaçırmamaya karar veren genç kadının evlenmesi için hastane şapelini kullanmasına izin verildi.

GERÇEK AŞK

Koluna sarılı bandajla düğününe katılan kadının bir arkadaşı, "Timsah saldırısı onlar için hiçbir şeyi değiştirmedi. Birbirlerine karşı duydukları hisler çok güçlü. Bu gerçek bir aşk ilişkisi" yorumunu yaptı.

Geçen yıl Zimbabve'de timsahlar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda toplam 21 kişi öldü.