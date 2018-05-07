Nişanlısı ile Gezerken Kolunu Timsah Kapan Kadın Düğün Gününü Kaçırmadı
Nişanlısı ile beraber nehirde kano gezisi yapan kadının kolunu timsah kaptı. Nişanlısının kurtardığı kadının tek kolu kesilse de gelin olmaya gün sayan talihsiz kadın düğün günlerini kaçırmadı.
Zimbabwe'deki Zambezi Nehri'nde nişanlısı ile beraber kanoyla gezen Zanele Ndlovu'nun kolunu timsah kaptı. Düğününe sayılı günler kala kolu kopan kadın o halde nikahını kıydırmaktan vazgeçmedi.
"ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Nişanlısı Jamie Fox, "O kadar çok kan kaybediyordu ki onu kurtarmayı başardım ama öleceğini düşündüm" dedi. Hastaneye kaldırılan kadının hayatı kurtarılsa da kolunu kaybetmekten kurtarılamadı.
NİKAH GÜNÜNÜ KAÇIRMADI
Korkunç yaralarına rağmen düğün gününü kaçırmamaya karar veren genç kadının evlenmesi için hastane şapelini kullanmasına izin verildi.
GERÇEK AŞK
Koluna sarılı bandajla düğününe katılan kadının bir arkadaşı, "Timsah saldırısı onlar için hiçbir şeyi değiştirmedi. Birbirlerine karşı duydukları hisler çok güçlü. Bu gerçek bir aşk ilişkisi" yorumunu yaptı.
Geçen yıl Zimbabve'de timsahlar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda toplam 21 kişi öldü.
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EVLENECEK BİRİNİ BULUNCA BEN :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BEN OLSAYDIM TEK KOLLU BİRİYLE EVLENMEZDİM.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Hayırdı niye cayizdeğil o zaman belkide dünyadan binlerce kolzuz kişiler var ozaman onlardan evlemesinlerCevap Yaz 1 Yayından KaldırKARACAHİL: mal adam beyaz la siyahi evlenemez dedi kol demedi1 Yayından Kaldır
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olamaz laik rejimde tek kol ile nikah kabul olmaz. kamusal alanlara bu kadın bu şekilde giremez ... chp olarak bu tür evlilikleri tasvip etmiyoruz.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır