Nişanlı çiftin 'mini etek' kavgasına uzaklaştırma cezası
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Nişanlı çiftin 'mini etek' kavgasına uzaklaştırma cezası

TRABZON'da S.A. (25), mini etek giydiği gerekçesiyle tartıştığı nişanlısı Z.K.'nin (17) şikayeti üzerine 'hakaret, tehdit ve cinsel istismar' iddiasıyla gözaltına alındı.

Nişanlı çiftin 'mini etek' kavgasına uzaklaştırma cezası
13.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:09

TRABZON'da S.A. (25), mini etek giydiği gerekçesiyle tartıştığı nişanlısı Z.K.'nin (17) şikayeti üzerine 'hakaret, tehdit ve cinsel istismar' iddiasıyla gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden S.A., mahkemece 1 ay uzaklaştırma cezası verilerek, serbest bırakıldı.

Kentte yaşayan Z.K. adlı genç kız, doğum gününü kutlamak için nişanlandığı S.A. ile buluştu. Ancak S.A., etek boyunun kısa olduğu gerekçesiyle genç kıza tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K., polis merkezine giderek, kendisine hakaret, tehdit ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü S.A.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine S.A. gözaltına alındı. 

Suçlamaları reddeden S.A.'ya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 30 gün uzaklaştırma cezası verilerek serbest bırakıldı. Genç kıza da aynı süreyle koruma kararı verildi.

Olayla ilgili 'hakaret, tehdit ve cinsel istismar' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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