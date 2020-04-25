Nisanda yağan kar güzel manzaralar oluşturdu Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede aralıklarla başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.

Sarıçam ormanları, kardelenler ve çiçekler karla kaplanırken, 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi de beyaza büründü.

Karla kaplanan ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.

Öte yandan, Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

Çıldır ilçesi ve köylerine yağan kar, dağları beyaza bürüdü.

Kaynak: AA