Nisanda Küresel Petrol Arzı Değişmedi

Küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya göre sabit kalarak günlük 98 milyon varil olarak gerçekleşti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı planlanan miktarın üzerine çıkarak geçen ay yüzde 172'ye yükseldi.

OPEC'in ham petrol üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla günlük 130 bin varil azalarak 31 milyon 650 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 930 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 38 milyon 580 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Nisanda OPEC içinde üretimde günlük bazda en fazla düşüş Venezuela, Nijerya ve Irak'ta yaşandı. Venezuela'da günlük petrol üretimi yaklaşık 500 bin varil gerileyerek 1 milyon 420 bin varile, Nijerya'da günlük 300 bin varil azalarak 1 milyon 590 bin varile ve Irak'ta günlük yaklaşık 300 bin varil gerileyerek 4 milyon 410 bin varile indi.

Geçen ay OPEC içinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir ve İran günlük petrol üretimlerini artırdı. BAE, günlük petrol üretimini 100 bin varil artırarak 2 milyon 710 bin varile, Cezayir 100 bin varil artırarak 990 bin varile ve İran 100 bin varil artırarak 3 milyon 820 bin varile çıkardı.

Ayrıca küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya göre sabit kalarak günlük 98 milyon varil oldu.

İran'ın durumu

Raporda, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararının petrol piyasası üzerindeki etkilerinin takip edileceği ifade edildi.

Dünyanın en büyük beşinci petrol ihracatçısı konumundaki İran, günlük 3 milyon 820 bin varil ham petrol üretiyor ve bu miktarın 2 milyon 400 bin varilini küresel piyasaya gönderiyor.

Kondensat ve ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan üretimi de hesaba katıldığında İran, küresel petrol arzının yüzde 5'ini sağlıyor.

Küresel petrol talebi düşecek

IEA'nın tahminlerine göre, 2018'de küresel petrol talebinin günlük 100 bin varil azalışla ortalama 99 milyon 200 bin varile gerileyeceği öngörülüyor.

Yıllık talepte 34 milyon 700 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu 31 milyon 700 bin varil ile Amerika kıtası ve 15 milyon 200 bin varil ile Avrupa izliyor.