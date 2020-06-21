Nisanda Kocaeli'de 620 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından nisan ayında Kocaeli'de 620 milyon liralık sabit yatırım teşvik belgesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından nisan ayında Kocaeli'de 620 milyon liralık sabit yatırım teşvik belgesi verildi.

Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'deki yatırım talebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen, geçen seneye göre güçlü seyrediyor.

Bakanlığın yatırım istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın nisan ayında Kocaeli firmaları için 14 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, bu yılın aynı döneminde 19 proje teşvik kapsamına alındı.

Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 620 milyon 365 bin lira olurken, belgelerin 8'i tevsi, 5'i komple yeni yatırım, 4'ü modernizasyon, 2'si ürün çeşitlendirme projelerine verildi.

KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi, vergi indirimi gibi teşviklerden yararlanacak yatırımlar hayata geçtiğinde kentte 448 kişiye iş imkanı sağlanması planlanıyor.

Elektrikli traktör fabrikasına teşvik belgesi

Yatırım desteği almaya hak kazanan sanayi projeleri otomotivden havacılık sanayisine, kimyadan ambalaj sektörüne kadar çeşitlilik gösteriyor.

Sanayi yatırımları arasında Kocaeli'de çeşitli uçak yedek parçaları ile uçak bakım istasyonlarında kullanılan makinelerin üretimini yapan firmanın 214 milyon 445 bin liralık tevsi yatırımı öne çıkıyor. Söz konusu yatırım tamamlandığında 70 kişiye istihdam kapısı açılacak.

Gebze bölgesinde yıllık 1000 adet yerli elektrikli traktör fabrikası kurma çalışmaları devam eden firmaya da 2 milyon 820 bin liralık yatırımı için teşvik belgesi verildi.

Kocaeli'de yıllık 192 milyon adet sterilize edilmiş cerrahi maske üretim kapasiteli tesis kuracak tekstil firması da yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Kaynak: AA