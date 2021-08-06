Nişanda havaya ateş açtı, 48 bin 700 lira ceza uygulandı
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Nişanda havaya ateş açtı, 48 bin 700 lira ceza uygulandı

Nişanda havaya ateş açtı, 48 bin 700 lira ceza uygulandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, katıldığı bir nişan töreninde çiftlerin kurdelesini kestikten sonra havaya tabanca ile ateş eden C.K., jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

GAZİANTEP'te, katıldığı bir nişan töreninde çiftlerin kurdelesini kestikten sonra havaya tabanca ile ateş eden C.K., jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan C.K.'ya 48 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

C.K.'nın rastgele havaya ateş açma anı ise, davetlilerin cep telefonuna da yansıdı.Olay, 1 Ağustos günü Kozluyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapılan nişan merasiminde çiftlerin yüzüğünü takan C.K., kurdele kestikten sonra yanındaki tabancayı çıkararak havaya rastgele ateş etti. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ellerine ulaşan görüntüler üzerine havaya ateş eden kişinin C.K., olduğunu belirledi. C.K., jandarma tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan C.K.,'ya Gaziantep Valiliği tarafından hayata geçirilen Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 48 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ateş edilirken çiftlerin ve aralarında çocukların da bulunduğu davetlilerin kulaklarını kapattığı görüldü.VALİ GÜL UYARDISokakta yapılan düğün ve nişan gibi organizasyonlarda havaya ateş açanlar ile ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül, 3 hafta önce sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulunmuştu.Vali Gül uyarısında şöyle dedi: "Gaziantep'te havaya kurşun sıkan ve havai fişek ve patlayıcı kullananlara mevcut yaptırımların haricinde 48 bin 700 lira ceza uygulanmaktadır. Düğün gibi silahla gösteriş yapmak ezikliktir. Lütfen kurallara uymayanları bildirin."

Nişanda havaya ateş açtı, 48 bin 700 lira ceza uygulandı
Nişanda havaya ateş açtı, 48 bin 700 lira ceza uygulandı
Nişanda havaya ateş açtı, 48 bin 700 lira ceza uygulandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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