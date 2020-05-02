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Nisanda en fazla soğanın fiyatı arttı

Nisanda en fazla soğanın fiyatı arttı
02.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:50

İstanbul Ticaret Odası (İTO) nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 32,67 ile soğan olduğunu bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 32,67 ile soğan olduğunu bildirdi.

İTO tarafından Nisan 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 77'sinin

perakende fiyatı artarken, 33'ünün fiyatı düştü, 132'sinin fiyatı ise

değişmedi.

Nisan ayında "Gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler" alt grubunda yer

alan soğan, yüzde 32,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 28,21 ile portakal, yüzde 22,79 ile patates, yüzde 22,29 ile limon, yüzde 20,64 ile oturma odası takımı ve yüzde 17,54 ile elma oldu.

Taze fasulye fiyatı en fazla azalan ürün oldu

Söz konusu dönemde "Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler" alt grubunda

yer alan taze fasulye yüzde 32,11 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün

oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 31,49 ile kabak, yüzde 31,27 ile patlıcan,

yüzde 25,83 ile salatalık, yüzde 23,91 ile dergiler olarak gerçekleşti.

Nisan ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Soğan

32,67

Portakal

28,21

Patates

22,79

Limon

22,29

Elma

 17,54

Muz

12,40

Havuç

11,09

Ispanak

9,78

Pırasa

 6,40

Lahana

5,35

Domates

5,05

Kabak

-31,49

Salatalık

-25,83

Bakla -23,79

Yeşil Soğan

-21,81

Kıvırcık Salata

-11,83

İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler

Yüzde Değişim (%)

Oturma Odası Takımı

20,64

Yemek Odası Takımı

14,93

Yatak Odası Takımı

14,91

Gazoz

8,22

Kolalar

6,98

Mercimek 5,94
Meyve Suları 5,42
Tavuk 5,20
Dergiler -23,91
Gazyağı -19,36
Tüpgaz -12,38
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Taze Fasulye -32,11
Patlıcan -31,27

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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