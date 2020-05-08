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Nisanda en fazla külçe altın kazandırdı

Nisanda en fazla külçe altın kazandırdı
08.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:35

Nisan ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.

Nisan ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,39 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 6,66 ve euro yüzde 4,80 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0,27, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,58 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 7,12, euro yüzde 5,25 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,16 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 ve DİBS yüzde 0,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,36 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,47 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,10 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 26,14, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,42, dolar yüzde 11,41 ve euro yüzde 7,78 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,16 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 21,33, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,13, dolar yüzde 7,17 ve euro yüzde 3,67 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 9,73 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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