Nisanda En Fazla Kadın Elbisesinin Fiyatı Arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 32,98 ile kadın elbise fiyatı olduğu bildirildi.

İTO tarafından, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, Nisan 2018'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranları açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 90 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kadın elbisesi fiyatı yüzde 32,98 arttı

Nisan ayında giyim harcamaları kadın giyimi grubunda yer alan elbise, yüzde 32,98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 31,59 ile kadın bluzu, yüzde 28,55 ile kadın etek, yüzde 27,93 ile kadın ayakkabı ve yüzde 25,73 ile kadın çantası oldu.

Bezelye yüzde 36,71 ucuzladı

Aynı dönemde gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan bezelye, yüzde 36,71 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 32,08 ile taze fasulye, yüzde 24,63 ile patlıcan, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 21,83 ile ütü ile yine gıda harcamaları grubunda fiyatı yüzde 18,20 düşen salatalık oldu.

Nisan ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle: