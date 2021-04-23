NİSAN AYINDA 5 METRE KARDA YOL AÇMA MÜCADELESİ

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, nisan ayında da karla mücadeleye devam ediyor.

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, nisan ayında da karla mücadeleye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede ekipler, zorlu bir çalışma yürütüyor.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Bayburt'ta, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yılın 6 ayı kar nedeniyle yolu kapalı kalan yüksek rakımlı yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını bahar aylarında da sürdürüyor. Aydıntepe ilçesine bağlı Kemer Dağı mevkiinde yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlardaki, köy ve yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele ediyor. Zorlu doğa koşullarında nisan ayının ilk haftasından beri çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgelerde ise güçlükle ilerleyebiliyor. İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Günbuldu, Dumlu, Kavlatan köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışma yapan ekipler, günde yaklaşık 2 kilometre ilerleyerek mayıs ayının ilk haftasına kadar yolları ulaşıma açmayı hedefliyor.

'ZOR ŞARTLARDA MÜCADELE EDİYORUZ'

Aydıntepe İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Durmuş Köksal, zorlu bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, 'Bazen zemini bulamıyoruz ve yolu başka yerden açıyoruz, o zaman yolu tekrar aramak zorunda kalıyoruz. Kar kalınlığı bizi çok şaşırtıyor. Aydıntepe'den Limonsuyu'na kadar 35 kilometrelik bir yolumuz var, ondan sonra yayla yollarımız var, onlara da sonra devam ediyoruz. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Ekiplerimizin tecrübeli oluşu bu konuda bize yardımcı oluyor' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı