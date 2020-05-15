Nişanda 39 kişiye virüs bulaşan mahallede, salgın kontrol altına alındı
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Nişanda 39 kişiye virüs bulaşan mahallede, salgın kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi Kaymakamlığı, yapılan nişan etkinliği sonrası 39 kişide koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan Hüyüklü Mahallesi'nde salgının kontrol altına alındığını açıkladı.

Nişanda 39 kişiye virüs bulaşan mahallede, salgın kontrol altına alındı
15.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:12
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi Kaymakamlığı, yapılan nişan etkinliği sonrası 39 kişide koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan Hüyüklü Mahallesi'nde salgının kontrol altına alındığını açıkladı. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği mahalledeki nişanla ilgili Afşin Cumhuriyet Savcılığı'nca da soruşturma başlatıldı.

Afşin ilçesinin bin 600 nüfuslu Hüyüklü Mahallesi'nde 27 Nisan'da Özaslan ve Demir ailelerine mensup iki gencin nişanına katılan kişi, etkinliğin ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Bu kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı aileden hastaneye başvuran 2 kişinin daha testi pozitif çıkınca 8 Mayıs günü Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mahalle karantinaya alındı. Mahalleye gönderilen filyasyon ekibi testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bir açıklama yapan Afşin Kaymakamlığı, Hüyüklü Mahallesi dışında, ilçe merkezinde 3 müstakil ev ile bir apartmanın da karantinaya alındığını açıkladı. Açıklamada, mahallede ve karantinaya alınan evlerde ulusal pandemi planına uygun bir şekilde çalışmaların yapıldığı, valilik koordinasyonunda gerekli tüm tedbirler alındığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'nın algoritmalarının yürütülmesinde tüm sektörlerin katılımıyla gereken önleyici teşhis, tedavi ve kontrol çalışmaları yürütüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Sağlık birimlerimizin yoğun çalışması ve geniş kapsamlı test uygulamaları ile nişan töreni kaynaklı olarak toplam 39 vaka tespit edilmiştir. Bunların 28 tanesi herhangi bir şikayeti olmaksızın alan taraması ile tespit edilmiş kişiler olup, kalan 11 kişi ise değişik şikayetlerle sağlık birimlerine müracaat etmeleri üzerine belirlenmiştir. Hastalarımızın 8 tanesi evde, 31 tanesi de değişik sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınmış olup, durumları normal seyretmektedir. 4 Mayıs 2020 itibariyle ilgili yerleşim biriminin 3 ana yolu ile 9 tali yolu jandarma marifetiyle kontrol edilmek suretiyle giriş çıkışlara kapalı durumdadır. Ayrıca tarla ve bahçelerden giriş çıkışı engellemek adına drone marifetiyle de arazide denetimler yapılmaktadır. Yapılan nişan töreni sebebiyle ilgili şahıslar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmakta olup, ayrıca ilgililer hakkında Afşin Cumhuriyet Savcılığı'nca da adli tahkikat başlatılmıştır. Gelinen süreçte gerek kolluk kuvvetlerimizin, gerekse sağlık kuruluşlarımızın erken teşhis ve müdahalesi sonucunda nişan töreninden kaynaklanan yayılım kontrol altına alınmış olup, filyasyon ekiplerimizin çalışmaları da yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Jandarmanın giriş çıkışlarında önlem aldığı mahallede vatandaşların ihtiyaçları işe Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanıyor.


- Afşinkahramanmaraş

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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