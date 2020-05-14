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Nisanda 363 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında nisanda 363 firma için izin belgesi düzenlendi.

Nisanda 363 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
14.05.2020 08:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 08:38

Dahilde işleme rejimi kapsamında nisanda 363 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının nisan ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nisanda 363 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin, 2 yurt içi satış ve teslim, 51 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 10 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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