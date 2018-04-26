Nisanda 2 Bin 220 Rakımda Kayak Keyfi - Muş

YAHYA SEZGİN - Muş'ta kayakçılar, 2 bin 200 rakımdaki Kurtik Dağı ve Çavuş Tepe'de nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları artış gösterirken, Kurtik Dağı ve Çavuş Tepe'nin güneş görmeyen kuzey cephesinde ise kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buluyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki bölgeye gelen antrenörler, burada nisan ayında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Veysel Oğlağo, sporcuların antrenman yapabilmesi için bölgedeki karın yeterli olduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde sporcularla bölgede antrenmanlara başlayacaklarını anlatan Oğlağo, "Burada bir kayak merkezi tesisimiz olursa, milli takıma hazırlanan sporcularımızı da sezon sonu olmasına rağmen buraya getirip antrenman yaptırabiliriz. Bu sayede önümüzdeki kışa daha hazır girebiliriz." dedi.

"Ağustosa kadar kayak yapılabilir"

Kayak antrenörü Yakup Ferhatoğlu ise Türkiye'deki sporcuların en büyük sorunlarından birinin yeterince antrenman yapamaması olduğunu dile getirdi.

Antrenman için yurt dışına kamplara gittiklerini ve bunun için devletin bazen büyük bütçeler ayırmak zorunda kaldığını anlatan Ferhatoğlu, "Oysa bizim ülkemizde bu imkanlar mevcut. Yeter ki bunları değerlendirebilelim. Kurtik Dağı ve Çavuş Tepe mevkisindeki kar sayesinde ağustos ayına kadar kayak yapılabilir." diye konuştu.

Yakup Ferhatoğlu, yetkililerin bölgeye kayak merkezi yapmalarını talep etti.

Antrenörlerden Burhan Oğlağo da bu yıl Muş'a yeterince kar yağmaması nedeniyle antrenmanlarını asfaltta yapmak zorunda kaldıkların anlatarak, şöyle konuştu:

"Nisan sonunda bölgede 1,5 metre kar var. Biz de olimpiyatlara ve şampiyonalara hazırlanan sporcularımızla burada antrenman yapacağız. Burada bir tesisimiz olsa sporcularımızla çok verimli antrenmanlar yapabiliriz. Milli takımda olimpiyatlar için çok başarılı sporcular yetiştirebiliriz."