Nişana gittiler korona kaptılar
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Nişana gittiler korona kaptılar

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Başhan köyünde Avcı ailesi, kızlarının nişanı için Batman'a gitti.

Nişana gittiler korona kaptılar
10.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:30

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Başhan köyünde Avcı ailesi, kızlarının nişanı için Batman'a gitti. Dönüşte aileden 4 kişi ile 2 akrabada korona virüs çıkması sonucu köy karantinaya alındı.

Bismil'e bağlı 120 haneli bin nüfuslu Başhan köyünün muhtarı Şirin Avcı, kızının nişanına katılmak için ailesi ile birlikte Batman'a gitti. Dönüşte ailesinden 4 kişi ile 2 akrabası yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. 6 kişide korona virüs çıkması üzerine köy karantinaya alındı.

Bismil İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Başhan köyünün salgının kontrol altına alınması için 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Jandarma ekipleri, köyün etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, filyasyon ekiplerinin köydeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Köy sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenilirken, ilçede karantinaya alınan köy sayısı da 3'e yükseldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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