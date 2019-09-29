29.09.2019 16:48

Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'ten Yamaçoba mahallesine nişan merasimi için giden midibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep-Adana eski karayolunda Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 N 0261 plakalı midibüs, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 27 GK 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki araçta bulunan yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı

Kaza anında ise midibüsteki yaş pasta yola saçılırken, karayolu ise kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapandı.

Öte yandan midibüstekilerin kaza yeri yakınlarındaki Yamaçoba köyünde gerçekleşen Nişan merasimine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA