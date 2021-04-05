Nisan yağmurları ne zaman başlar 2021? Nisan yağmurları ne zaman toplanır?

Nisan yağmurları ne zaman toplanır? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. 2021 Nisan yağmurları ne zaman başlar? Şifalı olduğunu söylenen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in hadisinde de konu edinilen nisan yağmurları hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Nisan yağmurlarını toplamak isteyen vatandaşlar Nisan yağmurları ne zaman başlar 2021? Nisan yağmurları ne zaman toplanır? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Şifalı olduğu söylenilen Nisan yağmurları hakkında Peygamber Efendimiz (sav)'in de açıklamaları bulunuyor.

NİSAN YAĞMURLARI NEDEN FAYDALIDIR?

Azot ve bileşen etkisiyle çiçeklerdeki kök gelişimini sağlar.

Demir eksikliği bulunan kişilerde demir oranını arttırır.

Nisan yağmuru zahmetlere rahmet, dertlere devâ, hastalılara şifâdır.

Nisan yağmurlarının saç ve cilt sağlığını koruduğu biliniyor. Yaşlıların el, yüz ve saçlarına yağmur suyu sürülmesinin de faydalı olmakta.

Sular içerisinde en saf su nisan yağmurunun suyudur.

Bazı öne sürülen bilgilere göre çocuğu olmayan çiftler için nisan yağmur suyunun faydası olduğu dile getirilir.

Stres ve yorgunluğu azaltıcı etkisi vardır.

Yılanların zehiri, balıkların incisi, hatta bal arısının balı gibi pek çok harikulade nimet hep bu yağmurun suyundan oluşur.

Nisan yağmuru ile mayalanan yoğurt mutlaka tutar.

Peygamberimiz (sav)'den Nisan yağmurları hakkında rivayet edilenler de bu yağmurun şifalarından bahseder.

''Cebrail as Bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde,insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz''

Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver,Ya Rasulullah dediler, Rasulullah (sav):

''Nisan yağmurunu alınız (toplayınız) Ona; 70 defa Fatiha-i şerife, 70 defa İhlâs-ı şerif, 70 defa Felak suresini, 70 defa Nâs suresini, 70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdüLillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz Sonra, 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk'a yemin ederim ki, Cebrâil Bana dedi ki ; "Bu sudan içen kimsenin, cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden, o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir''

NİSAN YAĞMURLARI NE ZAMAN BAŞLAR 2021?

Şifalı olan Rumi nisan yağmurları, nisan ayının on dördünde başlar, mayıs ayının on dördünde biter. Bu zaman içinde yağan yağmurlara "Nîsân yağmuru" denir ve bir çok hastalığa deva olup bir çok faydası vardır.

NİSAN YAĞMURLARI NE ZAMAN TOPLANIR?

Nisan yağmurları toplamanın en doğru zamanı Rumi Takvime göre, Nisan ayının 2. yarısından 13 Mayıs'a kadar olan zaman dilimidir. Yağmur sularının temiz kaplarda toplanarak biriktirilmesi daha sonra kullanılması adet haline gelmiştir.