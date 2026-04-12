Nisan yağan kar mahalleyi beyaz örtü ile kapladı

Eskişehir'in yüksek rakımlı ilçesi Mihalıççık'ın bazı mahallelerine Nisan ayının ortasında yağan kar şaşırttı.

Mihalıççık ilçe merkezine 11 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan, Sündiken dağlarının eteğindeki Boşnak nüfusun yoğunlukta olduğu bin 430 rakımlı Lütfiye Mahallesi'nde, Nisan ayının ortasında gece geç saatlerinde kar yağdı. Beyaza bürünen kırsal mahalleliyi mutlu ederken, çiftçiler yeni ektikleri ve filizlenen ürünlerinin soğuk havadan olumsuz etkilenmesinden korktuğu öğrenildi. Mahallenin karla kaplı hali dron ile havadan görüntülendi. - ESKİŞEHİR

