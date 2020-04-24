Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi
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Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi

Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle günlerini evlerinde geçiren Nisan ve Eylül ismindeki iki kardeş pencereden gördükleri polis ekibine çiğ köfte ikram etti.

24.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:43
Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi

Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle günlerini evlerinde geçiren Nisan ve Eylül ismindeki iki kardeş pencereden gördükleri polis ekibine çiğ köfte ikram etti. Polisler ise iki kız kardeşe balon ve okul çantası hediye etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde pencereden bakarken polis ekibini gören Nisan ve Eylül el sallayarak onları durdurdu. Polis ekinine sevgisini anlatan çocuklar anneleriyle birlikte yaptıkları çiğ köfteyi ekibe ikram ettiler. Bu sevgiye karşılıksız kalmayan polis ekibi Nisan ve Eylül'ün bayramını kutlayarak balon ve okul çantası hediye etti.

Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi

Kaynak: İHA

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