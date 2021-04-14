Nisan ve mayısta yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlanacak
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Nisan ve mayısta yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlanacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Nisan ve mayısta yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "yiyecek ve içecek sektörüne yönelik destek ödemesi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ramazanın içinde bulunduğu nisan ve mayısta yiyecek, içecek sektörlerinde çalışanlara yönelik prim desteği sağlayacaklarını belirten Selçuk, mart ayında çalışması olanlardan, nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan primin Bakanlık tarafından karşılanacağını ifade etti.

Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verileceğini aktaran Selçuk, işverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğine işaret etti.

Bakan Selçuk, ödemelerin, çalışanlara İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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