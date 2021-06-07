Nişan ve kına yasak mı? Kına ve nişan törenleri yasağı kalktı mı? Kına, nişan törenleri ne zaman yapılacak?

Pandemi süreci pek çok iş gibi evlilik planlarını da aksattı. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte evlilik hazırlığında olan çiftler nikah ve düğün için harekete geçti. Kalabalık tören ve kutlamalar salgın açısından tehlikeli olduğu için çiftler; nişanlar ve kınalar serbest mi, nasıl yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Nişan ve kına yasak mı? Kına ve nişan törenleri yasağı kalktı mı? Kına, nişan törenleri ne zaman yapılacak?

Pandemi süreci pek çok iş gibi evlilik planlarını da aksattı. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte evlilik hazırlığında olan çiftler nikah ve düğün için harekete geçti. Kalabalık tören ve kutlamalar salgın açısından tehlikeli olduğu için çiftler; nişanlar ve kınalar serbest mi, nasıl yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Nişan ve kına yasak mı? Kına ve nişan törenleri yasağı kalktı mı? Kına, nişan törenleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde…

NİŞAN VE KINA YASAK MI?

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, tüm kurallara eksiksiz uyulması koşuluyla düğünlere müsaade edileceği bildirildi. Genelgeye göre, törenlerde yiyecek içecek ikram edilmeyecek, masa ve sandalyeler arası mesafeli olacak. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz uyulacak. Kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılacak. Davetli sayısı 100 kişiyi geçmeyecek. Bu kurallara uyulduğu takdirde 1 Haziran Salı gününden itibaren düğün yapılabilecek. Ancak kına ve nişanlara 1 Temmuz'a kadar izin verilmeyecek.

NİŞAN, KINA, DÜĞÜN YASAK MI?

1 Haziran itibariyle düğünlerin yapılmasına izin verildi. Ancak nişan ve kınalar 1 Temmuz'a kadar yapılamayacak. Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar neticesinde nişan ve kına gecelerine ilişkin kararlar yeniden değerlendirilecek.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL