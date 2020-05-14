Nişan töreninin ardından 50 kişi virüse yakalandı
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Nişan töreninin ardından 50 kişi virüse yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde nişan töreni yapıldıktan sonra karantina tedbirleri uygulanan mahallede korona virüsü bulaşan kişi sayısı 50'yi buldu.

Nişan töreninin ardından 50 kişi virüse yakalandı
14.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:50

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde nişan töreni yapıldıktan sonra karantina tedbirleri uygulanan mahallede korona virüsü bulaşan kişi sayısı 50'yi buldu.

Nişan merasimine katıldıktan sonra karantina tedbirleri uygulanan ilçeye bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde bilanço ağırlaşıyor.

Afşin Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Mayıs 2020 tarihinde aldığı kararla karantina tedbirleri uygulanmaya başlanılan Hüyüklü Mahallesi'nde pozitif vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Akrabalar arasında yapılan nişan merasimin ardından ilk önce 4 daha sonra 3 kişide korona virüs görülmesiyle karantinaya alınan Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısı 50'yi buldu.

Nişan merasimin yapıldığı Afşinbey Mahallesi Boşnak Küme Evlerindeki üç ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulunun bugün aldığı kararla karantinaya alındı.

Jandarmanın bütün giriş-çıkışları kapattığı Hüyüklü Mahallesi ve Boşnak Küme Evlerinde filyasyon ekiplerinin test çalışması sürüyor. Testleri pozitif çıkan ve korona virüs şüphesi taşıyan kişilerin tedavileri Elbistan Devlet Hastanesinde devam ediyor.

(Fethullah Arslantaş/İHA)

Kaynak: İHA

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